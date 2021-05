I Zona Fiv Liguria, incontro formativo per direttori e istruttori di Scuola Vela

Genova. L’incontro formativo destinato a direttori e istruttori di Scuola Vela della I Zona si terrà il 1 giugno 2021 dalle 18 alle 20 in modalità a distanza e riguarderà le seguenti tematiche:

. aggiornamento sulla normativa Scuola Vela 2021-2024

. metodologia e programmi FIV 2021-2024

. strutture e mezzi impiegati in uso alla Scuola Vela e norme sulla sicurezza

. attività di promozione strettamente attinenti alla Scuola Vela quali Vela Scuola, Open Day, Meeting Scuola Vela 2021 ed altri eventuali progetti che potranno appartenere a protocolli d’intesa contrattualizzati con Enti o espressioni governative (es. Ministero dell’Istruzione o CONI).

«Verrà rilasciato un attestato di partecipazione in forma di diploma digitale, per l’inserimento in piattaforma degli aggiornamenti previsti dalla normativa formazione. I Circoli Velici devono inviare al Comitato I Zona il nominativo del direttore di Scuola Vela e degli istruttori partecipanti all’incontro con relativi indirizzi mail di riferimento entro venerdì 28 maggio per l’invio del link a cui collegarsi» – fa sapere Marcella Ercoli, consigliere responsabile Scuola Vela e Vela Scuola.