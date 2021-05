Riva Ligure. «Un’iniziativa edificante per l’intera comunità e soprattutto per i più giovani che hanno potuto partecipare a una giornata dedicata all’ambiente e che ricorderanno per tanto tempo» Così interviene il sindaco di Riva Ligure Giorgio Giuffra ringraziando il Lions Club Riva S. Stefano Golfo

delle Torri per l’iniziativa “Linea Green – Progetto piantiamo alberi“.

Nel pomeriggio di oggi è infatti stato piantato un albero di alloro nell’area dedicata alle piante aromatiche all’interno del giardino della scuola media. La nuova pianta andrà così ad arricchire l’aiuola che da diversi anni è curata dai bambini all’interno di un progetto scolastico.

Foto 5 di 8















La giornata di oggi si inserisce in un contesto molto più ampia che sta impegnando la sezione locale dei Lions già da alcune settimane. Il progetto, valso il premio e il riconoscimento ufficiale del Lions Club International, prevedere la piantumazione di 10 alberi, uno per ogni comune partecipante: oltre Riva Ligure anche Santo Stefano al Mare, Cipressa, Costarainera, San Lorenzo al Mare, Civezza, Pietrabruna, Castellaro, Pompeiana e Terzorio.

Si andrà così a creare una linea immaginaria che collegherà tutti i borghi con l’obiettivo di riscoprire le bellezze del territorio e della natura che ci circonda. «L’iniziativa è dedicata soprattutto ai più piccoli. Vogliamo alzare l’attenzione sull’importanza di proteggere e preservare l’ambiente che ci circonda fin da bambini. Devo dire che tutti gli studenti che abbiamo incontrato durante queste giornate sono molto bravi e

interessati», ha spiegato Silvana D’Aloisio, presidente del Lions Club.

Erano presenti alla messa in dimora dell’alloro gli studenti sia delle medie sia delle elementari di Riva Ligure, accompagnati dalla dirigente scolastica Paola Baroni e dalle insegnanti. Il sindaco Giuffra ha aggiunto: «Bastano piccoli gesti per ricordarci la grande ricchezza di cui ci ha fatto dono la natura. Ringrazio quindi i Lions e la consigliere comunale all’istruzione Silvia Boeri che ha seguito l’iniziativa in prima persona».

Presente durante la breve cerimonia, svoltasi nella stretta osservanza delle normative anti-Covid, anche l’assessore Francesco Benza. La scuola media di Riva Ligure sarà quest’anno impegnata nel progetto per l’ottenimento della Bandiera Verde, che certifica l’impegno degli studenti nei temi legati alla natura e alla raccolta differenziata. Quasi tutti i 10 alberi sono stati piantati, nei prossimi giorni l’iniziativa terminerà con la piantumazione delle ultime due piante a Castellaro e Costarainera. Hanno partecipato in qualità di sponsor l’architetto Mariateresa Minari, Tini Giardini e Cantine Sansteva.