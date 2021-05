Gran Premio di Monaco, problema al semiasse. Leclerc si ritira dalla gara

Monaco. Dalla pole position al ritiro per Charles Leclerc a Montecarlo. Non è nemmeno cominciato il Gp di casa per il monegasco, perché il motore della sua Ferrari non è partito quando doveva uscire dai box per sistemarsi sulla griglia di partenza.

Leclerc però si è dovuto arrendere perché evidentemente il problema impossibile da risolvere in breve tempo prima della partenza della gara, a cui non prenderà parte. La sua monoposto è rimasta parcheggiata ai box. La Ferrari ha spiegato che il ritiro è dovuto a “un problema con l’albero di trasmissione sinistro impossibile da riparare in tempo per l’inizio della gara”.

(Fonte Ansa.it)