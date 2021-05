Gran Premio di Monaco, Leclerc in pole. La griglia di partenza

Monaco. Tutto pronto per il ritorno del Gran Premio di Monaco che vedrà le monoposto di Formula Uno in gara a partire dalle 15. Grande attesa per il beniamino di casa, il ferrarista Charles Leclerc, che dopo la pole di ieri e l’incidente che ha cristallizzato il risultato delle qualifiche, impedendo ai diretti avversari di compiere l’ultimo giro veloce, partirà dalla prima posizione cercando la vittoria.

Il circuito di Monte Carlo l’ha consegnata tante volte al primo della griglia di partenza, ma l’incognita cambio da sostituire e riparazioni da completare dopo il botto di Leclerc di ieri, lasciano i tifosi della Rossa con il fiato sospeso.

A Monaco il pubblico pagante, circa 7500 persone, torna a sedersi sulle tribune dopo un anno di assenza a causa della cancellazione del GP 2020 per via dell’emergenza coronavirus. A insidiare la prima posizione di Leclerc ci sono i piloti Max Verstappen (Red Bull) e Valtteri Bottas (Mercedes). Solo settimo al via il campione del mondo Lewis Hamilton.

Di seguito la griglia di partenza:

1. Charles Leclerc (Ferrari)

2. Max Verstappen (Red Bull)

3. Valtteri Bottas (Mercedes)

4. Carlos Sainz (Ferrari)

5. Lando Norris (McLaren)

6. Pierre Gasly (AlphaTauri)

7. Lewis Hamilton (Mercedes)

8. Sebastian Vettel (Aston Martin)

9. Sergio Perez (Red Bull)

10. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

11. Esteban Ocon (Alpine)

12. Daniel Ricciardo (McLaren)

13. Lance Stroll (Aston Martin)

14. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)

15. George Russell (Williams)

16. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

17. Fernando Alonso (Alpine)

18. Nicholas Latifi (Williams)

19. Nikita Mazepin (Haas)

20. Mick Schumacher (Haas)