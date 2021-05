Gli hotel Aregai Marina e Riviera dei Fiori cercano personale, ecco le offerte di lavoro

San Lorenzo al Mare. L’Hotel Riviera dei Fiori (foto di copertina) e l’Aregai Marina Hotel&Residence (Santo Stefano al Mare), ricercano figure professionali di camerieri di sala e bar da inserire nello staff della stagione estiva. Le risorse ideali possiedono i seguenti requisiti:

Esperienza nel servizio di sala, caffetteria e aperitivi;

disponibilità a lavorare su turni e festivi;

conoscenza di almeno una lingua straniera.

Verranno presi in considerazione i candidati residenti esclusivamente in provincia di Imperia o in zone limitrofe.

Vitto e alloggio non sono disponibili.

L’offerta è di contratti a tempo determinato full time e/o part time. Per l’eventuale candidatura inviare curriculum all’indirizzo support@gruppocozziparodi.it

(Aregai Marina Hotel&Residence)