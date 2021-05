Giornata internazionale dell’infermiere, Toti: «Grazie a voi che lottate in prima linea contro il virus»

Genova. «Dietro quelle mascherine e quei caschi ci sono la tenacia, il coraggio, la fatica e i sorrisi dei nostri infermieri. Se la Liguria e l’Italia stanno ripartendo lo dobbiamo anche a loro, uomini e donne che da oltre un anno lavorano in prima linea, nei nostri reparti e anche per il gigantesco sforzo della campagna vaccinale.

Nella Giornata internazionale dell’infermiere il mio grazie è quello di tutta la Liguria: solo chi lotta vince e voi non solo lottate per noi, ma avete dato l’esempio più prezioso, vaccinandovi. Seguiamolo tutti e facciamolo anche per i nostri infermieri: solo così, insieme, possiamo farcela».

Queste le parole del presidente di Regione Liguria Giovanni Toti in occasione della giornata dedicata alla figura degli infermieri.