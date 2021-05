Giornata in memoria delle vittime del terrorismo, Toti: «Pensiero a chi ha dato la vita per difendere la democrazia»

Genova. «Oggi ricordiamo le vittime del terrorismo, nel giorno in cui ricorre l’anniversario dell’assassinio di Aldo Moro. Pagine buie della nostra storia che non bisogna mai dimenticare».

Queste le parole del presidente di Regione Liguria Giovanni Toti per la Giornata in memoria delle vittime del terrorismo.

«Il nostro pensiero è rivolto a chi ha dato la propria vita per difendere la democrazia e i nostri valori fondamentali che non dobbiamo mai dare per scontati. Un insegnamento prezioso soprattutto per le nuove generazioni», ha concluso Toti.