Vallecrosia. Giornata all’insegna del divertimento alla Polisportiva Vallecrosia Academy. Sabato 8 maggio la società ha organizzato partite amichevoli, tra gli atleti delle varie annate della Polisportiva Dilettantistica Vallecrosia Academy, al campo Raoul Zaccari.

I giovani atleti si sono misurati, durante la mattinata e nel pomeriggio, come non succedeva ormai da moltissimo tempo, nelle competizioni, che, seppur in forma amichevole, hanno avuto un buon riscontro tecnico e hanno dato agli allenatori spunti per varie riflessioni.

di 5 Galleria fotografica Polisportiva Vallecrosia Academy amichevoli









In diversi punti della struttura sono stati inoltre installati anche altri giochi ludici (come calcio tennis, basket, pallavolo, scivolo e calcio balilla) per permettere ai ragazzi di essere sempre coinvolti in attività ricreative.

Alla fine della bella giornata, la società ha donato a tutti gli atleti partecipanti un gadget ricordo ed è stata inoltre organizzata una pesca di beneficenza a sorpresa con giochi e oggetti vari in regalo.