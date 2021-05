Taggia. Fabio Fognini parteciperà al Geneva Open, in programma fino al 22 maggio.

Il primo avversario dell’armese, terzo azzurro in tabellone, sarà Guido Pella.

Il tennista di Arma di Taggia dovrà affrontare l’avversario argentino ai sedicesimi di finale del torneo Atp 250 in scena sui campi in terra battuta di Ginevra in Svizzera.

(Foto da Facebook di Fabio Fognini)