Geneva Open, debutto positivo per Fognini: l’armese batte Pella

Taggia. Debutto positivo per Fabio Fognini al Geneva Open, in programma fino al 22 maggio.

L’armese è riuscito a battere facilmente Guido Pella ai sedicesimi di finale del torneo Atp 250 in scena sui campi in terra battuta di Ginevra in Svizzera.

Il tennista di Arma di Taggia ha infatti sconfitto l’argentino in due set per 6-2 6-2. Un successo che porta il numero 29 del mondo e sesta testa di serie del tabellone agli ottavi di finale.

(Foto da Facebook di Fabio Fognini)