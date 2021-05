Genova. Sabato 29 e domenica 30 maggio in 2.000 piazze italiane da Nord a Sud la Lega raccoglierà firme per la difesa del Made in Italy. Con #mangiacomeparli, questo è il nome dell’iniziativa, la Lega scende in piazza a difesa delle produzioni italiane e delle nostre eccellenze contro Nutriscore, vino senza alcol, carne e latte finti, farine di insetti.

«Cittadini e amministratori si ritroveranno insieme, ancora una volta, per tutelare le tradizioni, la cultura e la storia che ci contraddistinguono» – dichiara il vice presidente e assessore regionale all’Agricoltura Alessandro Piana, che parteciperà a diversi gazebo, come quello di sabato mattina a Imperia e di Diano Marina nel pomeriggio.

Foto 2 di 2



Ai gazebo i sottoscrittori potranno trovare il Disegno di legge della Lega “Promozione e tutela della dieta mediterranea e divieto dell’uso degli insetti e farine di insetti nelle mense pubbliche e scolastiche”. Oltre che ai gazebo, la raccolta firme #mangiacomeparli a difesa del Made in Italy sarà attiva anche su legaonline.it/mangiacomeparli da sabato 29 maggio.