Fondi alluvionali, Pd Imperia replica a Di Muro (Lega): «Merito del Governo attuale e precedente, non di un partito»

Imperia. «Ancora una volta ci troviamo obbligati come Pd provinciale a rispondere alle strampalate dichiarazioni dell’ Onorevole Flavio Di Muro che attribuisce impropriamente alla Lega il merito dello sblocco dei finanziamenti dei fondi alluvionali per gli eventi del 2 ottobre 2020 e dell’anno 2019, all’insegna dello slogan del “cambio di passo” del Governo Draghi grazie appunto alla presenza del partito di Salvini.

È bene ricordare, invece, a lui e a tutti gli imperiesi che l’arrivo di quei fondi non è una sorpresa, ma la conseguenza di un iter ben definito iniziato dall’ultimo governo Conte. Verso la fine di aprile il Presidente della Provincia Domenico Abbo aveva sollevato il problema del ritardo delle erogazioni su sollecitazione dei comuni, evidenziando che proprio questi ultimi soffrivano di crisi di liquidità e quindi erano in maggiore difficoltà ad effettuare gli interventi di ripristino dei danni alluvionali.

Il capo dipartimento della Protezione Civile Curcio il 7.5 u.s. rispondeva con puntuale missiva riepilogando l’iter dei finanziamenti e assicurava che avrebbe proposto a breve al CDM le delibere di finanziamento. Cosa che è avvenuta. Quindi il merito è del Governo, attuale e precedente, non di un partito ed in particolare non della Lega, che sta al Governo quando arrivano soldi e lo critica quando invoca riaperture».