Focolaio Covid nella Sanremese Calcio: i biancoazzurri saltano due partite

Sanremo. A causa di un focolaio Covid, riscontrato nella squadra della Sanremese, i biancoazzurri saltano due partite.

La squadra allenata da mister Andreoletti è stata sottoposta a quarantena, secondo il protocollo predisposto dall’Asl, e così il dipartimento interregionale della Lnd, a seguito della richiesta inoltrata dalla società biancoazzurra, ha predisposto il rinvio a data da destinarsi sia dell’anticipo della dodicesima giornata di ritorno contro il Sestri Levante, in programma ieri, domenica 2 maggio, sia della partita, valida per la tredicesima di ritorno, contro la Folgore Caratese, in programma domenica 9 maggio.

Stessa sorte era toccata, sempre nel girone A di serie D, all‘Imperia che, per un caso riscontrato di positività al Covid 19 di un giocatore, non era potuta scendere in campo in trasferta contro la Folgore Caratese.