Festa della Repubblica, a Ventimiglia aperti l’area archeologica di Nervia e il Museo preistorico dei Balzi Rossi

Genova. I musei, le fortezze e le aree archeologiche della direzione regionale Musei Liguria saranno aperti in occasione della festa della Repubblica, con i seguenti orari:

La Spezia

Museo archeologico nazionale e zona archeologica di Luni | dalle 14.30 alle 19.30 (ultimo ingresso ore 18.30)

Fortezza Firmafede | Sarzana | mostra Early artist known as Banksy 2002 2007 prints selection dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20. Per info: www.fortezzafirmafede.it

Per prenotare http://www.fortezzafirmafede.it/fortezza-firmafede/orari-tariffe/

Fortezza di Sarzanello | Sarzana | da sabato 29 maggio a mercoledì 2 giungo dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19

Villa romana del Varignano | Portovenere | dalle 9 alle 14.30

Genova

Museo archeologico nazionale di Chiavari | dalle 9 alle 14.30

Savona

Forte San Giovanni | Finale Ligure | dalle 16 alle 20

Villa Rosa – Museo dell’arte vetraria altarese | Altare | dalle 15.00 alle 19.00

Imperia

Forte Santa Tecla | Sanremo | mostra #turismoasanremo | dalle 16.30 alle 22.00 (ultimo ingresso ore 21.00). Per info: www.musei.liguria.beniculturali.it/turismoasanremo

Area archeologica di Nervia | Ventimiglia | dalle 9 alle 17

Museo preistorico dei Balzi Rossi | Ventimiglia | dalle 8.30 alle 19.30

Prenotazioni ingressi su www.musei.liguria.beniculturali.it/prenota.