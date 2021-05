Ventimiglia. Esce la nuova canzone di La Rokx, nome d’arte di Federico La Rocca.

Di che tipo di canzone si tratta?

«Ci tengo a premettere che questo non è un pezzo che parla d’amore verso ad una ragazza, è una canzone che parla di amore fraterno, di amicizia, è dedicata ad alcuni miei amici che purtroppo non riusciranno ad ascoltare questa canzone in cui ho dato il massimo per onorare il loro ricordo, ma chiunque ascolti il pezzo potrà dedicarla anche ad un amico o un parente che ancora c’è o che ci manca ogni singolo giorno».

Foto 3 di 3





Qual è stato il percorso che ti ha portato a scrivere questo testo?

«Come dicevo la canzone è per qualcuno che oggi non c’è più, o che più generalmente ci manca, ci lavoro da più di un anno, primo lockdown, stesso periodo in cui ho lavorato al mio primo EP, ma essendo un pezzo molto importante per me, ho preferito darle l’importanza che merita, e quindi per arrivare al risultato finale ho lavorato molto l’ho scritta parecchie volte su diverse basi e l’ho pure registrata 2 volte, c’è una bozza registrata verso i primi di marzo, ma dopo averla registrata non ero soddisfatto, e fu allora che conobbi gli RMB STUDIO, dove ho conosciuto Matt e Rich due artisti che nella musica ci sono da tanto tempo e mi hanno trasmesso molti suggerimenti che nel loro lungo percorso hanno imparato, mi sono sentito a casa, il loro è un gran bell’ambiente che ti sprona a dare il meglio di te, e in questo pezzo si riconosce il loro gran lavoro. Non potrò mai smettere di ringraziarli abbastanza, hanno capito l’importanza di questa canzone e l’hanno trattata come fosse loro. RMB se state leggendo, infinite grazie a voi per tutto».

Vorresti dire qualcosa a chi sta leggendo?

«Nulla di particolare, vorrei solo dire di ascoltare il pezzo più di 3 volte, perché ti prenderà da subito ma va anche capito, frase per frase, perché da oggi ricomincio da zero».