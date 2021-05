E’ morto Nick Kamen, il cantante fotomodello nel 1987 sul palco del Palarock di Portosole

Sanremo. E’ passata anche per la Città dei Fiori la relativamente breve vita artistica di Nick Kamen. Il cantautore, musicista e modello di origine britannica è morto oggi all’età di 59 anni a causa di un tumore.

Rimasto famoso per canzoni come “Each Time You Break My Heart” e lo spot dei jeans Levi’s, nel 1987 si esibì sul palco del Palarock, evento collaterale del Festival della Canzone Italiana, in scena a Portosole.