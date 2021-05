E’ morto Domenico Albanese, storico tappezziere di Bordighera

Imperia. E’ morto Domenico Albanese, 79 anni, e una vita dedicata alla famiglia e al lavoro. Immigrato in Liguria dalla Calabria nel 1954, Albanese ha trascorso quasi tutta la sua vita a Bordighera, dove ha lavorato per decenni come tappezziere ai piani di Borghetto San Nicolò.

Da circa un mese, invece, si era trasferito a Imperia.

Lascia i fratelli Achille e Nico e i nipoti.

I funerali si terranno alle 15,30 di martedì nella chiesa dei Cappuccini a Imperia.