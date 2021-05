Ventimiglia. Un uomo di 81 anni è morto dopo essere precipitato da una finestrella dell’ultimo piano di una palazzina di via Roma, angolo via Carso, a Ventimiglia.

Sul posto è accorso in pochi istanti il personale sanitario del 118 con un’ambulanza, ma per l’anziano non c’è stato nulla da fare se non constatarne il decesso. Stando alle prime informazioni, l’uomo avrebbe compiuto un gesto drammatico, lanciandosi dalla finestra della mansarda per poi finire nel cortile interno della palazzina.

A ricostruire l’accaduto sarà la polizia, con gli uomini della scientifica che hanno compiuto i rilievi del caso. Presenti anche carabinieri e agenti della polizia locale.