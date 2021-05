Sanremo. Tragedia in una via del centro matuziano, nei pressi del Casinò municipale, dove un uomo di 90 anni è morto dopo essere precipitato dal terrazzo di una palazzina.

Inutili, seppur tempestivi, i soccorsi: per l’uomo non c’è stato nulla da fare se non constatarne il decesso.

Sulla dinamica dell’accaduto indaga la polizia che al momento non esclude alcuna ipotesi, anche se la più accreditata sembra essere quella del suicidio.