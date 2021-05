Dramma a Camporosso, va a trovare la moglie defunta e muore davanti al cimitero

Camporosso. Un anziano vedovo è stato stroncato da un malore nel tardo pomeriggio davanti al cancello del cimitero di Camporosso, dove si era recato per fare visita alla compianta moglie, morta nel 2016. L’uomo, Antonino Maltese, 85 anni, è stato colto da malore, probabilmente un infarto, mentre si trovava sul marciapiede, all’ingresso del cimitero comunale. All’improvviso si è accasciato al suolo e per lui, nonostante i soccorsi, non c’è stato nulla da fare se non constatarne il decesso.

Sul posto è accorso il personale sanitario del 118 con un’ambulanza. Presenti anche i carabinieri, la polizia municipale e il consigliere comunale Enzo Freno, che vista la scena si è fermato sperando di poter essere d’aiuto. Purtroppo, però, l’anziano è deceduto.

Molto conosciuto e benvoluto in paese, Antonino aveva lavorato tutta la vita come fresatore per le aziende floricole delle Braie. Insieme alla moglie, in passato aveva anche gestito un piccolo distributore di carburante in corso della Repubblica. Da tempo soffriva di cuore.