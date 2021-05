Dolceacqua, Sanremo e Ventimiglia unite nel nome dei Grimaldi, incarico dal principe di riunire i Comuni italiani

Dolceacqua, Sanremo e Ventimiglia, unite nel nome dei Grimaldi per la promozione dei siti storici legati alla casata di Monaco. Sta nascendo, su espressa volontà del principe Alberto II, una nuova associazione, composta da enti pubblici e privati che sono stati attraversati dalla storia della famiglia di Sua Altezza Serenissima.

La “federazione italiana” dell’omonima associazione internazionale costituita nel 2018 e di cui fanno parte anche i Comuni francesi è stata voluta dal principe Alberto II che ha incaricato il sindaco del borgo dei Doria, Fulvio Gazzola, di coordinare la nascita di questa nuova realtà, indipendente ma pur sempre collegata a quella con sede in Francia.

Oltre alle tre località del Ponente Ligure, in Liguria anche Genova ha aderito al progetto. Un progetto che punta a creare un circuito turistico internazionale legato al nome del Principato. «Su espressa volontà del principe Alberto II sono stato incaricato, in qualità di vicepresidente dell’Associazione Siti Storici Grimaldi, di portare avanti la nascita di una federazione italiana dell’associazione nata nel 2018. La neonata associazione riunirà oltre a Dolceacqua, Sanremo, Ventimiglia e Genova, le altre città del sud Italia che in passato sono stati feudi della famiglia Grimaldi.

Entro giugno saranno effettuate le nuove nomine dell’associazione che avrà, tra i suoi obiettivi più importanti, la creazione di una rete di promozione turistica collegata alla storia dei Grimaldi di Monaco». Continua il primo cittadino: «Legare i nostri Comuni al Principato ci darà maggiore visibilità internazionale. Ci sono poi degli aspetti di immediata concretezza, primo dei quali l’allestimento di una vetrina di prodotti tipici e artigianali che sarà inclusa nello stand di Monaco al prossimo Expo di Dubai. Sono sicuro – conclude il sindaco – che nasceranno prossimamente anche progetti legati alle tematiche ambientali che stanno tanto a cuore al principe Alberto II».

Sono 11 le altre città italiane, iscritte all’associazione Siti Storici Grimaldi, che entreranno a far parte della nuova associazione Siti Storici Grimaldi. A Dolceacqua, oltre al castello in cui visse Francesca Grimaldi, moglie di Luca Doria, si trova il Polittico di Santa Devota, patrona di Monaco, commissionato a Ludovico di Brea e realizzato nel 1517. A Sanremo due altari in marmo con lo stemma della casata Grimaldi si trovano nella chiesa della Madonna della Costa: furono fatti realizzare da Luisa Maria Teresa Grimaldi, figlia del principe, badessa del convento della Visitazione che nel 1707 si trovava al posto dell’odierna piazza Colombo. Un terzo altare si trova a Caracas, in Venezuela. A Ventimiglia un’intera frazione e i suoi terreni circostanti sono tuttora di proprietà degli eredi Grimaldi che le hanno dato il nome. La nuova associazione culturale ricreativa Siti Storici Grimaldi avrà sede nel palazzo del Comune di Dolceacqua.