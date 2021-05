Dl Sostegni bis, confermato sostegno reddito ai frontalieri

Roma. «Il decreto Sostegni Bis appena approvato contiene anche aiuti per i lavoratori frontalieri italiani che durante la pandemia non hanno beneficiato di misure di sostegno al reddito da parte dello Stato italiano o estero. Grazie all’impegno del nuovo Governo si salvaguardano sei milioni di euro già destinati ai lavoratori frontalieri». Lo rende noto il sottosegretario al ministero del Lavoro, Tiziana Nisini.

«Durante il precedente Governo Conte – precisa l’onorevole della Lega, Flavio Di Muro – grazie al sostegno trasversale di tutte le forze politiche, si era riusciti a istituire questo fondo che, con il contributo dei deputati della Lega in commissione fu raddoppiato da tre a sei milioni, garantendo così una capienza idonea a rispondere alle esigenze dei frontalieri di tutta Italia. Per inerzia del governo giallorosso il fondo però non fu mai attuato».

«Dopo il via libera dal Cdm – conclude Nisini – come ministero del Lavoro ci attiveremo per la predisposizione del bando attuativo affinché nessun lavoratore sia lasciato indietro in questo momento di particolare difficoltà».

[Fonte Askanews]