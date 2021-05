Diocesi di Ventimiglia-Sanremo, il vescovo nomina nuovo amministratore parrocchiale per Torri e Calvo

Sanremo. La cancelleria vescovile e l’ufficio comunicazioni sociali informano delle seguenti nomine a livello diocesano effettuate dal vescovo Antonio Suetta:

-Nomina della signora dott. prof. Anna Rosaria Gioeni come Responsabile del Servizio per l’insegnamento della Religione Cattolica per il quinquennio 2021 – 2026

-Nomina dei componenti della Commissione Diocesana per l’Arte Sacra e i Beni Culturali per il quinquennio 2021 – 2026:

+Dott.ssa Valentina Zunino

+ Can. Luca Salomone

+ Sac. Antonio Saccomanno

+ Sac. Giuseppe Puglisi

+ Suor Paola Dell’Oro

+ Geom. Massimo Perego

+ Maestro Andrea Verrando

-Nomina della signora dott. Valentina Zunino come direttore della Biblioteca del “Seminario Diocesano Pio XI”

-Nomina del sac. Antonio Saccomanno come direttore dell’archivio storico diocesano

-Nomina del sac. Jackson Thomas Koonamplakkal come amministratore parrocchiale della parrocchia dell’Addolorata di San Luigi in Ventimiglia (IM) – fraz. Torri

-Nomina del sac. Jackson Thomas Koonamplakkal come amministratore parrocchiale della parrocchia di San Pancrazio in Ventimiglia (IM) – fraz. Calvo