DinApp, nasce l’app accessibile di Avis Liguria rivolta ai donatori di sangue

Genova. Avis Regionale Liguria, nell’ambito del progetto Donatore 2.0 e nell’ottica di realizzazione di nuovi

strumenti tecnologici che possano fornire una maggiore interazione ed interattività anche con i giovani e soprattutto in risposta alle mutate esigenze di comunicazione, sta sviluppando DinApp (Donatori In AVIS) l’app da mettere a disposizione di soci e donatori con informazioni sulla donazione di sangue e plasma, calendari di donazione ed altri eventi, la possibilità di prenotazione e soprattutto una efficace possibilità di interconnessione tra il Donatore ed AVIS.

«Basterebbe questo aspetto a sottolineare l’importanza sociale del progetto che permetterà agli oltre 20.000 donatori Avis della nostra regione di rimanere aggiornati, informati ed in contatto con l’Associazione ed il sistema trasfusionale. E’ l’occasione per rendere sempre più consapevole e compartecipe il donatore, cortocircuitare anche tutte le fake-news che periodicamente si incontrano sui social fornendo un canale “certificato” con il quale trasmettere informazioni attendibili e verificate.

Un aspetto non di secondaria importanza è che quest’app è realizzata per garantirne l’accessibilità anche a persone con disabilità. Vi sono infatti persone che purtroppo hanno limitazioni visive, motorie o di altra natura e la fruibilità di tutti i servizi tecnologici non è sempre scontata. DinApp vuole essere uno strumento accessibile a tutti perché tutti hanno il diritto di fare volontariato e di mettersi a disposizione degli altri. Lo sviluppo secondo determinati standard permetterà a tutte le persone di poter usufruire di questa nuova piattaforma in autonomia.

DinApp è sviluppata da ManyDesigns srl per AVIS Liguria. per il rispetto dei requisiti di accessibilità e per i test con utenti esperti e con persone con disabilità ci si è avvalsi della collaborazione con il LAW – Laboratorio di accessibilità Web del SimAV, Centro di servizio di Ateneo di simulazione e formazione avanzata dell’Università degli Studi di Genova. Con la consulenza di QSA Tech srl si sono affrontati ed approfonditi gli aspetti legati alla compliance. Un lavoro che ha messo insieme team diversi con esperienze e competenze differenti per raggiungere questo grande risultato.

Il progetto DinApp verrà presentato venerdì 21 maggio alle 16.45 in occasione degli “Accessibility

Days” il più grande evento italiano sull’Accessibilità e l’Inclusività delle tecnologie digitali» – fa sapere il presidente AVIS Regionale Liguria, Alessandro Casale.