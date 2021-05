Diano Marina, esce il video del brano “Dewdrops” di Diego Genta e Nina& Simone

Diano Marina. Esce oggi il video del brano “Dewdrops” di Diego Genta e Nina& Simone, una coppia sia nella vita che nella musica che vive nel golfo di Diano Marina.

«Una canzone che trae la sua ispirazione dal nostro rispetto verso la natura, che insegna a godere delle cose semplici e ad avere fiducia nel processo della vita e nei suoi cicli» – dice la coppia Nina & Simone.

Simone Medagliani ha iniziato gli studi di pianoforte classico all’età di 5 anni, ma dai 18 ha incominciato a rivolgersi verso altre sonorità, tra cui il jazz, l’amore per il quale l’ha spinto a studiare il sax. Nina Skjerpen Medagliani è norvegese, canta e suona la tromba. Da molti anni si esibiscono nei più rinomati hotel e locali della Liguria di Ponente, hanno partecipato a diversi eventi musicali e culturali tra cui il Premio Strega 2018, Olioliva 2019. Si stanno attualmente dedicando alla creazione della propria musica: il mese scorso è infatti uscito “Clouds”, frutto della collaborazione con il giovane beatmaker Daavynci, che ha già raggiunto oltre 4800 ascolti su Spotify.

Diego Genta è pianista e compositore diplomato in pianoforte principale al Conservatorio “G. Verdi” di Torino, ha alle spalle una serie di pubblicazioni in Cd di piano solo & orchestra e numerosi concerti sia come pianista-accompagnatore che come pianista solista in Liguria, Piemonte e nella vicina Francia.

Dewdrops prosegue esattamente sulla stessa scia ispiratrice del suo ultimo lavoro discografico per pianoforte e orchestra “Colors” che contiene 12 brani inediti e tanta voglia di descrivere le emozioni che gli suggerisce la natura, i paesaggi meravigliosi della costa ligure, insieme alle sfumature (colori) del sentimento dell’amore.

Recentemente vanta un’importante collaborazione con la casa di produzione cinematografica statunitense “Wow Now Entertainment” per la quale ha scritto un brano inserito nella colonna sonora del cartoons “A Yeti stole Christmas”.