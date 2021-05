Diano Marina. Con la realizzazione della segnaletica provvisoria, sono stati completati gli interventi relativi alla prima parte del secondo lotto di parcheggi che interessano l’area dell’ex sedime ferroviario.

Dopo aver consegnato nei mesi scorsi il primo lotto, che va dal campo sportivo fino all’ex passaggio a livello di via Cesare Battisti, tocca ora alla prima parte del secondo lotto, dall’ex passaggio a livello fino alla ex Stazione ferroviaria. Intorno alla metà di giugno verrà consegnata la seconda parte, dalla ex Stazione ferroviaria fino allo Scalo Merci. Si tratterà di altri 70 posti auto. Il terzo lotto, dallo Scalo Merci a via Villebone, verrà appaltato e messo a cantiere dopo la stagione estiva.

Foto 3 di 3





La segnaletica orizzontale gialla indica la provvisorietà dell’intervento, così come il tipo di asfalto utilizzato. Il nuovo manto stradale, la segnaletica orizzontale bianca e quella verticale, verranno realizzati al termine dei lavori.

«Con la riqualificazione urbana di Viale Mazzini – spiega il vicesindaco Cristiano Za Garibaldi – otterremo inoltre una zona 30, una soluzione che limita il traffico, riducendo l’inquinamento e incentivando l’utilizzo di biciclette, grazie alle nuove aree ciclabili previste. Diano Marina avrà un centro cittadino ancora più rispettoso dell’ambiente e a misura di famiglia, secondo i modelli delineati dalle principali città, italiane ed europee, sensibili ai temi dell’impatto ambientale e della valorizzazione immobiliare delle aree cittadine».