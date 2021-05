Da Ventimiglia prende il via “La Liguria che riparte. Di corsa”

Genova. Torna “La Liguria che riparte. Di Corsa”, iniziativa benefico-promozionale che si svolgerà nelle giornate di sabato 8 e domenica 9 maggio, organizzata dall’Asd RunRivieraRun, con il patrocinio di Regione Liguria, il patrocinio morale di Coni e Fidal nazionali, la collaborazione della Genova Liguria Film Commission e di Confartigianato Liguria a sostegno del Progetto di Run4Hope in favore di Airc per la ricerca sui tumori infantili.

L’evento, come lo scorso anno, ha l’obiettivo di dare slancio alla ripartenza della Liguria attraverso lo sport e la solidarietà, valorizzando e pubblicizzando le bellezze dei comuni liguri lungo la via Aurelia, la mitica SS1.

Si tratterà di una staffetta podistica individuale in due tappe che da Ventimiglia arriverà a La Spezia, a cui potranno partecipare tutti i runners delle associazioni sportive liguri tesserate Fidal e ai possessori della Runcard residenti in regione. Si svolgerà in due tappe da Ventimiglia a Genova con partenza dall’estremo ponente ligure (Ventimiglia) alle 8 per arrivare a Genova in Piazza Matteotti intorno alle 20,30 di sabato 8 maggio. Domenica 9 maggio la seconda tappa partirà da Piazza Cavour alla volta di La Spezia alle 8, l’arrivo a La Spezia è previsto verso le 18.

Sarà un messaggio sia sportivo sia di sviluppo economico sia sociale. Sportivo perché il messaggio è che “Lo Sport è vita, Running is life”, “portatore” di benessere, per un’attività motoria e sportiva che fa bene a noi stessi e agli altri. Sviluppo economico perché rappresenterà la volontà della Liguria di ripartire, di guardare al futuro, di correre insieme alle proprie aziende. Sociale perché coinvolgeremo le associazioni di volontariato del territorio affinché si creino sinergie tra di loro e possano avere visibilità attraverso la pagina del sito www.runrivierarun.it dedicata alla staffetta.

In aggiunta rispetto alla prima edizione, l’evento vanta la partnership con l’Onlus Run4Hope, ente che devolverà i fondi raccolti in favore della ricerca sui tumori infantili promossa da Airc. Pertanto, a ciascun partecipante sarà richiesta un’offerta minima di 5 euro sulla pagina dedicata su La Rete del Dono a sostegno dell’iniziativa.

“La Liguria che riparte. Di corsa” sarà organizzata dall’Asd RunRivieraRun nel totale rispetto delle normative anti-Covid-19 previste dall’attuale Dpcm. L’evento di quest’anno punterà a coinvolgere e dare visibilità, oltre che alle aziende agroalimentari e di artigianato di tutto il territorio ligure, anche alle associazioni di volontariato della regione impegnate nel sociale che vorranno partecipare, mettendole in contatto tra loro e inserendole all’interno di una partnership con il progetto “Partendo alla fine”. L’iniziativa, pensata per il territorio romano con una 100 miglia a staffetta che coinvolgerà le periferie di Roma e si terrà a settembre 2021, avrà l’obiettivo di creare una sinergia totale tra sport, territorio, solidarietà e sociale.

Genova Liguria Film Commission realizzerà un video promozionale durante l’intero tragitto della staffetta lungo i comuni affacciati sulla via Aurelia da Ventimiglia a La Spezia, con tappa a Genova. Inoltre, con la collaborazione di Confartigianato Liguria si incontreranno diverse aziende artigiane delle quattro province. Le aziende locali ed i Comuni che hanno aderito all’evento potranno partecipare alle riprese, rilasciando interviste e donando un prodotto che rappresenti al meglio il territorio e la propria attività produttiva.

Gli oggetti raccolti nel “Paniere di Liguria” saranno successivamente devoluti in beneficenza ad associazioni di volontariato o consegnate ad attori, registi e produttori nazionali ed internazionali durante il Digital Fiction Festival che la Genova Liguria Film Commission organizzerà dal 29 luglio all’1 agosto 2021 nella sede di Villa Durazzo Bombrini di Cornigliano.

L’evento toccherà più di sessanta comuni di entrambe le riviere ed è stato organizzato in sinergia con le amministrazioni locali aderenti, a Confartigianato Liguria, alle aziende del territorio che hanno accettato di fornire i propri prodotti, alla Regione e al Comune di Genova. Il video della staffetta sarà pubblicato sui canali social e YouTube di Genova Liguria Film Commission e divulgato dai partner dell’evento in eventi nazionali ed internazionali.