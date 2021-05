Imperia. La Giraffa a Rotelle è un’associazione nata per dare aiuto ai ragazzi disabili ed alle loro famiglie, attiva nella provincia di Imperia dal 2017. Michela Aloigi, la Presidentessa, mamma di Matteo, ha trascorso una vita “al di là del muretto”, un limite, il muretto che ha sempre tenuto separato Matteo dagli altri bambini. Dove i suoi amici potevano giocare, lui era escluso per via di muri, scale, scalini, barriere architettoniche di vario genere che gli impedivano di stare in mezzo a loro. Ora quel muretto Michela e gli altri suoi collaboratori, lo vogliono abbattere.

Grazie all’associazione I bambini delle fate che supporta economicamente la Giraffa a rotelle sul territorio imperiese nei vari progetti ed in particolare grazie a Fata Ilaria, Martina Martini imperiese classe ’84 e con un cuore davvero grande, ha iniziato a donare mensilmente ed è entrata in contatto con una realtà da cui si è fatta travolgere e a cui vuole assolutamente dare voce. Nasce così un’idea, frutto della passione di questa ragazza per la bici e della voglia di aiutare chi ne ha bisogno. Martina il 2 giugno inizierà un’avventura di cicloturismo a scopo benefico.

Foto 5 di 5









Partirà da Roma, davanti al Colosseo per la precisione, ed arriverà ad Imperia al Parco Urbano il 6 giugno nel pomeriggio. Ad accompagnare Martina ci sarà Lorenzo, il suo compagno, supporto tecnico ed organizzativo indispensabile. Durante il tragitto le tappe verranno organizzate in modo da toccare alcune sedi di associazioni benefiche in collegamento con La Giraffa a Rotelle nei territori che Martina attraverserà.

Seguite l’iniziativa sulla pagina Facebook de La Giraffa a Rotelle e sul profilo Instagram martinamartini84 per essere sempre aggiornati. Durante il percorso molti amici, ciclisti professionisti e campioni dello sport accompagneranno Martina nella sua avventura, per sostenerla, per aiutarla a dare visibilità a chi, purtroppo, fin’ora non ne ha avuta.

Si aprirà una raccolta fondi sui canali social de La Giraffa a Rotelle che terminerà all’arrivo di Martina ad Imperia. Al Parco Urbano, traguardo di Martina, ci saranno ad aspettarla i ragazzi dell’associazione e le loro famiglie ed alcuni ospiti d’eccezione tra cui i Supereroi in Corsia di Savona, il campione di enduro Maurizio Gerini e la super campionessa Francesca Gasperi.

Cosa vuole fare l’associazione con i fondi raccolti? Implementare il progetto di inclusione sul territorio, dare la possibilità di giocare, di avere uno spazio di socializzazione adeguato per i ragazzi disabili e per le loro famiglie.

Il Comune di Imperia ha già individuato uno spazio all’interno del parco urbano da destinare a questo uso, e l’associazione si premurerà di attrezzare l’area in modo inclusivo.

Giocare senza barriere, vivere senza barriere, questo è il messaggio che si vuole trasmettere.