Sanremo. Sapori ricercati, mai banali, improntati all’eccellenza delle materie prime legate al territorio. Dal 3 giugno arriva nella Città dei Fiori Somo Lounge, un’estensione sanremese del celebre ristorante romano Somo Restaurant.

Il progetto, nato dalla mente dell’executive chef Lorenzo Leuzzi, sorgerà a bordo piscina dell’Hotel Napoleon in corso Marconi 56, un luogo suggestivo in cui verranno proposti piatti dall’alto standard qualitativo della cucina mediterranea con uno sguardo rivolto all’Oriente, accompagnati da gustosi cocktail e dj set.

Foto 5 di 7













«L’idea prende vita nell’agosto 2020 dal desiderio di sfruttare questa location incredibile. Trant’anni fa l’albergo poteva vantare un ristorante molto conosciuto in zona, ma che poi è stato chiuso e il mio obiettivo era quello di riportare in questo luogo la ristorazione», racconta lo chef ventitreenne che, nonostante la giovane età, ha già alle spalle importanti esperienze nel settore, la prima all’interno di una cucina giapponese, dove ha appreso il rigore, la serietà e la precisione: «I cuochi nipponici non guardano in faccia nessuno, non gli interessava che avessi solo 16 anni, tutto quello che vogliono è il risultato», spiega.

Dopo aver prestato servizio presso il ristorante stellato modenese “L’erba del re” dello chef Luca Marchini e aver lavorato per prestigiosi eventi come il Carnevale di Venezia, Lorenzo torna a Roma e, grazie al suo vasto bagaglio lavorativo, prende le redini della cucina del Somo Restaurant ed ora è pronto più che mai ad imbarcarsi in una nuova avventura.

«Nel locale sanremese manterremo lo schema romano delle due cucine, una mediterranea e una dedicata al sushi, ma le rispettive squadre lavoreranno insieme e si influenzeranno a vicenda – spiega l’executive chef – . Il sushi sarà realizzato partendo da una base classica nel rispetto della tradizione, a cui saranno applicate tecniche prettamente mediterranee, con influenze spagnole e della cucina classica francese, soprattutto per ciò che riguarda le salse e le marinature, rendendolo avanguardista. I piatti mediterranei avranno a loro volta un tocco orientale, senza dimenticare i sapori locali; non mancheranno infatti sul menù i gamberi di Sanremo e un primo piatto di pasta giapponese condita alla ligure con pesto, basilico e pinoli».

Per informazioni sul Somo Lounge contattare il numero 348 5191710, scrivere una mail a info@somorestaurant.com, visitare la pagina Facebook Somo Lounge Sanremo, Instagram somo.lounge.sanremo o il sito www.somorestaurant.com.