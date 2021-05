Covid, vaccini per personale scolastico e fascia tra i 55 e 59 anni: in Asl1 aperte le prenotazioni

Imperia. Asl1 ricorda alla categoria degli operatori scolastici che sono aperte le prenotazioni per il personale scolastico che ancora non si è sottoposto alla vaccinazione.

L’utenza in questione può contattare, solo ed esclusivamente, il numero di telefono 800938818 (dalle 8 alle 18 nei giorni feriali), in modo da procedere alla prenotazione per la vaccinazione, con Pfizer o Moderna. Il personale scolastico, di tutte le età, che aveva già un appuntamento, poi sospeso, riceverà in queste ore un sms che fissa un appuntamento in automatico.

Nel frattempo si invitano gli utenti della fascia d’età tra i 55 e 59 anni, nati tra tra il 1 gennaio 1962 e il 31 dicembre 1966, a prenotare il proprio turno per la vaccinazione nelle seguenti modalità:

– Online su prenotovaccino.regione.liguria.it (24 ore su 24)

– Numero verde 800 938 818 (dalle 8 alle 18 nei giorni feriali)

– Farmacie che effettuano servizio Cup

– Sportelli cup di Asl e Ospedali.