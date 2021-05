Genova. «Ho firmato l’ordinanza che prevede che si continui con la scuola con l’80 per cento in presenza». lo ha detto il presidente della Regione Giovanni Toti nel corso del punto stampa serale sul covid.

«La curva dei contagi sta scendendo significativamente, ma considerando l’affollamento dei mezzi pubblici che resta interdetto al 50 per cento e anche in ragione dei nostri contatti con la Direzione scolastica regionale, secondo la quale non è neppure produttivo riorganizzarsi per così pochi giorni, ci siamo convinti, di comune accordo, che fosse opportuno che l’anno scolastico finisca così per poi da settembre ricominciare finalmente con la scuola che tutti noi auspichiamo», ha specificato il governatore.

«L’accordo col Piemonte per vaccinare i turisti? Concordato col generale Figliuolo, mi sembra una cosa di buon senso»

«Domani incontrerò il governatore del Piemonte Alberto Cirio per parlare della possibilità di un accordo reciproco tra le due regioni per vaccinare i cittadini durante i mesi centrali dell’estate. Liguria e Piemonte hanno un interscambio turistico molto elevato. Sono molti i cittadini della Liguria che hanno una seconda casa in affitto o di proprietà sulle montagne del Piemonte, sono forse ancora di più i piemontesi che hanno una seconda casa, o che comunque permangono nella nostra regione per periodi di tempo piuttosto lunghi. Certamente un po’ di pubblicità al proprio territorio non guasta mai, ma non stiamo facendo operazioni di “vacanza più vaccino” come promozione turistica del territorio. Stiamo cercando semplicemente di fornire ai cittadini la possibilità di fruire dei servizi delle nostre due regioni. Penso ai nonni che portano al mare per l’intera stagione i nipoti piccoli, alle famiglie in cui uno dei coniugi si incarica di tenere al mare o in montagna i propri propri figli per un lungo periodo di tempo, ai lavoratori stagionali che vengono da altre regioni. Ritengo che legittimamente debbano avere accesso ai servizi vaccinali della nostra regione. Ho spiegato esattamente la filosofia di tutto questo al generale Figliuolo, non si tratta di dire “venite tre giorni ad Alassio vi paghiamo albergo, più ombrellone, più vaccino, ma si tratta di dare servizi. La scuola finirà il 9 di giugno, mamme o papà si trasferiranno coi bambini nella seconda casa sulle Riviere, magari sono una mamma o un papà che hanno figli piccoli sono sulla trentina, quindi non sono ancora entrati nelle categorie vaccinali della propria regione, penso, quindi che lo si possa fare senza doverli obbligare a smontare casa e riportare i bambini a Torino, Cuneo, o viceversa a Genova, Savona se stanno a Prato Nevoso o a Limone Piemonte. Mi sembra una cosa di assoluto buon senso, anche per quanto riguarda la semplificazione delle procedure», ha detto Toti.