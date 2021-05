Covid, Di Muro (Lega): «Bene no quarantena per turisti da paesi UE. Ora stop tampone tra stati confinanti»

Roma. «Dal 16 maggio cesserà l’obbligo di quarantena per i turisti stranieri provenienti da Paesi comunitari e dell’area Schengen, permettendo loro di giungere in Italia senza questa restrizione decisamente impeditiva. L’ordinanza del Ministro Speranza non verrà prorogata, me lo ha comunicato il Sottosegretario Costa che ringrazio per la collaborazione. È una decisione che condivido e che è stata anche oggetto di un ordine del giorno a mia prima firma approvato in Parlamento. Un impegno che il Governo ha mantenuto. L’afflusso dei cittadini francesi verso l’estremo Ponente ligure è vitale per la nostra economia, il commercio, il turismo e la ristorazione. Questo passo avanti del Governo non può che aiutare le nostre imprese in questa fase di ripartenza. Ora credo sia opportuno ragionare su un ulteriore alleggerimento delle restrizioni transfrontaliere. In Italia, infatti, tra regioni dello stesso colore giallo non viene chiesto di effettuare il tampone per potersi spostare, non vedo perché questo obbligo debba permanere tra Stati confinanti. Se, ad esempio, dalla Liguria si può arrivare fino in Campania senza sottoporsi a tampone, perché è chiesto a chi arriva da Mentone a Ventimiglia? Serve buonsenso: se i dati sanitari lo permettono, credo sia giunto il momento di rivedere anche quest’obbligo, quanto meno per chi abita a pochi chilometri dai confini nazionali. A tal fine ho presentato un emendamento al Dl Riaperture che spero possa essere accolto da tutte le forze politiche e dall’esecutivo».

Lo dice in una nota il deputato ventimigliese della Lega Flavio Di Muro.