Covid, 33 nuovi positivi in provincia di Imperia

Genova. Sono 202 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 3.057 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 1.595 tamponi antigenici rapidi. Di seguito il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata. In allegato il bollettino di oggi, comprensivo dei dati sulle vaccinazioni.

IMPERIA (Asl 1): 33

SAVONA (Asl 2): 38

GENOVA: 96, di cui:

• Asl 3: 83

• Asl 4: 13

LA SPEZIA (Asl 5): 32

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 3

