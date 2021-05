Cosa devi sapere prima di acquistare la tua prima cryptovaluta nell’UE

L’Unione Europea è, il continente più amichevole nei confronti delle criptovalute. Tuttavia, ci sono alcune linee guida da seguire. Si possono incontrare sempre brutte sorprese. Quindi, informarsi prima di entrare nel mondo delle criptovalute è la cosa più consigliabile che si possa fare.

Possono funzionare in diversi modi: come riserva di valore, come investimento, come mezzo per inviare denaro a livello internazionale, addirittura come pagamento all’interno di una blockchain.

Bitcoin non è l’unica criptovaluta ce ne possono essere molte altre flessibili e versatili. La maggior parte di esse sono decentralizzate. Detto questo, possiamo esaminare alcune cose importanti da considerare al riguardo nell’UE.

Le basi

Prima di iniziare, dovrai sfatare alcuni dei tuoi miti sulle criptovalute. Non pensare che sia un modo per arricchirsi facilmente. Non possono rendere le persone ricche dal giorno alla notte.

In secondo luogo ma non meno importante, puoi acquistare frazioni con tariffe molto convenienti!

Un’altra cosa: la maggior parte delle criptovalute non sono affatto anonime e questo include anche i Bitcoin. Esse utilizzano pseudonimi, il che significa che il loro nome non verrà visualizzato e sarai invece collegato a un indirizzo alfanumerico.

Infine, per favore non credere che non ci siano leggi per questo. Ci sono. Soprattutto nell’UE, ma ne parleremo in futuro.

Necessità personali

Cosa stai cercando con il tuo primo acquisto di criptovalute? Questa risposta ti permetteranno di scegliere la migliore criptovaluta per le tue esigenze e il modo migliore per acquisirla.

Quindi dipende da te e dal tuo profilo d’investimento. Cosa vuoi fare? Probabilmente, esistono già alcune criptovalute ideali per le tue esigenze. D’altra parte, dovrai prima pensare ad alcune strategie, avere le idee chiare è obbligatorio.

Localizzazione legale

Questo è un argomento molto importante. Che tu ci creda o no, le criptovalute sono regolamentate in molti paesi ormai. Tuttavia, “regolamentato” non significa “vietato”. Significa che bisogna seguire alcune regole necessarie per usarle e, pagare alcune tasse in base al reddito.

Le criptovalute sono legali ed esistono regolamentazioni per le startup, mentre tutte le aziende coinvolte devono rispettare le solite regole della relativa documentazione.

I pericoli

Devi ricordarlo: le truffe che usano il nome di criptovalute sono comuni. Non credere agli schemi piramidali o alla criptovaluta che ti renderà ricco in pochissimo tempo.

Anche la volatilità del prezzo delle criptovalute potrebbe essere un pericolo. Non scommettere nulla che puoi permetterti di perdere.

Alfacash Store come la migliore soluzione per le tue esigenze crypto

Alfacash Store, una piattaforma di cambio valuta debitamente regolamentata, ha costantemente innovato per semplificare l’acquisto e la vendita di cryptovalute in piena trasparenza.

Alfacash Store ha adottato tutte le misure di sicurezza per garantire che gli account di tutti i suoi clienti non siano compromessi. Puoi effettuare la tua prima transazione sull’exchange Alfacash Store, grazie al loro strumento di verifica istantaneo integrato.

In questo modo, puoi acquistare i tuoi primi bitcoin e criptovalute in modo facile e sicuro, in un paio di minuti!