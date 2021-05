Coronavirus, Toti: «Dati positivi, calano ospedalizzati e incidenza»

Genova. «I dati sono molto positivi: sono in calo i dati sull’incidenza e anche il numero di persone ricoverate in ospedale. È la prova che siamo sulla strada giusta, mentre la campagna vaccinale prosegue senza sosta». Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

In particolare, diminuisce l’incidenza dei casi ogni 100mila abitanti nella settimana: la media ligure è di 81 casi, con la provincia di Savona ferma a 74 casi, quella di Genova a 75 casi, mentre lo spezzino registra 79 casi ogni 100mila abitanti e l’imperiese 88.

In calo le ospedalizzazioni con 26 pazienti in meno ricoverati negli ospedali liguri rispetto a ieri. «Siamo scesi sotto a 400 ricoveri (390) nei reparti di media intensità – osserva il governatore – Era da ottobre che non scendevamo sotto questa quota». In calo anche i pazienti in terapia intensiva, oggi 53 su tutto il territorio regionale. «Si riduce, pur rimanendo sempre doloroso – aggiunge Toti – anche il numero delle persone che non ce l’hanno fatta: sono tre negli ultimi giorni, tra 70 e 82 anni». Nel bollettino odierno sono stati registrati anche altri 2 decessi avvenuti uno a marzo e l’altro addirittura a gennaio.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale «siamo al 92% dei vaccini somministrati rispetto a quelli consegnati», osserva il presidente della Liguria. Sono 9394 i vaccini effettuati nelle 24 ore.

Aperte, dalle 23 di ieri le prenotazioni per la vaccinazione dei cittadini ‘vulnerabili’ (con comorbidità) under60: ad ora, sono già quasi 3mila i fragili che si sono prenotati attraverso il portale dedicato, di cui 218 in Asl1, 192 in Asl2, 1737 in Asl3, 236 in Asl4 e 509 in Asl5. Gli appuntamenti già fissati e poi sospesi (a seguito di un cambio di indicazione a livello nazionale nella somministrazione di alcuni vaccini) sono in corso di riprogrammazione attraverso sms inviati da Liguria Digitale.

Da lunedì inoltre potranno accedere alla prenotazione anche i liguri nella fasce di età 55-59 anni mentre per il personale scolastico (docente e non docente), le prenotazioni cominceranno dalle ore 8 del 13 maggio, chiamando al numero verde 800 938 818: le vaccinazioni saranno programmate nelle giornate successive. Su circa 29mila appartenenti a questa categoria, sono 16.406 le persone ancora da vaccinare.

I dati sulle prenotazioni:

In totale ad oggi risultano 397.681 persone prenotate attraverso la piattaforma di Liguria Digitale*

Gravi disabili

Le persone prenotate con disabilità grave sono 3.243

Asl1 297

Asl2 608

Asl3 1.729

Asl4 243

Asl5 366

60/64 anni

Le persone prenotate per la fascia 60/64 anni sono 35.980

Asl1 4.153

Asl2 6.089

Asl3 17.118

Asl4 3.341

Asl5 5.279

65/69 anni

Le persone prenotate per la fascia 65/69 anni sono 35.798

Asl1 4.400

Asl2 6.379

Asl3 16.669

Asl4 3.540

Asl5 4.810

70/74 anni

Le persone prenotate per la fascia 70/74 anni sono 54.277

Asl1 5.755

Asl2 10.603

Asl3 24.520

Asl4 5.082

Asl5 8.317

75/79 anni

Le persone prenotate per la fascia 75/79 anni sono 48.402

Asl1 4.299

Asl2 10.034

Asl3 21.905

Asl4 4.378

Asl5 7.786

Over 80

Le persone prenotate over80 sono 96.066

Asl1 12.357

Asl2 19.909

Asl3 51.293

Asl4 7.945

Asl5 4.562

Ultravulnerabili

Per quanto riguarda gli ultravulnerabili le persone prenotate dal Cup ad oggi sono 58.570, su un totale di 64.097 prenotabili indicato fino ad oggi dai medici di medicina generale

Asl1 6.623

Asl2 8.746

Asl3 30.941

Asl4 5.114

Asl5 7.146

Medici di medicina generale

Le persone prenotate dai medici di medicina generale sono 59.635, di cui 12.810 in corso di rimodulazione per adeguamento a nuove disposizioni ministeriali

Farmacie

Le prenotazioni per vaccinarsi in farmacia ad oggi sono, per tutta la Liguria, 20.214

Asl1 1.690

Asl2 3.687

Asl3 9.639

Asl4 1.952

Asl5 3.246

*Il totale è dato dalla somma delle categorie di cui trovate il dettaglio per Asl a cui sono stati aggiunti alcuni casi che non rientrano in queste fasce (ad esempio alcuni lavoratori transfrontalieri e gli appuntamenti recuperati dopo la cancellazione avvenuta a marzo a seguito della sospensione temporanea di Astrazeneca)