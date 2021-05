Coronavirus, salgono i contagi nella Sanremese: 11 i positivi

Sanremo. Sono 11 i positivi nell’ambito del focolaio scoppiato all’interno della Sanremese Calcio: si tratta di dieci calciatori e un dirigente della società sportiva, tutti in buone condizioni di salute tanto da non necessitare un ricovero in ospedale.

Tutto è iniziato quando un giocatore è risultato positivo a un test antigenico, con risultato poi avvalorato dal tampone molecolare. Da qui sono scattati i controlli da parte dell’Asl1 Imperiese.

Dopo aver saltato il derby casalingo contro il Sestri Levante, è stata quindi anche annullata la partita in programma domenica prossima contro la Folgore Caratese. Con ogni probabilità salterà anche il derby del 15 maggio.