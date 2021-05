Convocato il consiglio comunale di Ceriana, tutti i punti all’ordine del giorno

Ceriana. E’ stato convocato per le 18 di martedì 18, in telecoferenza, il prossimo consiglio comunale.

I PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO

1. lettura ed approvazione verbali seduta precedente

2. bilancio di previsione 2021/2023. ratifica variazione di bilancio

4. esame ed approvazione del rendiconto della gestione esercizio finanziario 2020

5. approvazione modifiche al regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (tari).6. nomina nuovo revisore triennio 2021 – 2023

7. rinnovo convenzione per il conferimento all’unione dei comuni delle valli Argentina ed Armea delle funzioni di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi.

8. rinnovo convenzione per il trasferimento all’unione dei comuni della funzione “catasto”, ad eccezione delle funzioni mantenute dallo Stato

9. rinnovo convenzione per il trasferimento all’unione dei comuni delle valli Argentina e Armea della funzione “tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell’esercizio delle funzioni di competenza statale”.

10. rinnovo convenzione per il trasferimento all’unione dei comuni delle valli Argentina ed Armea delle funzioni della commissione locale per il paesaggio

11. rinnovo convenzione tra l’unione dei comuni e i comuni di Triora – Molini di Triora – Montalto Carpasio per la gestione in forma associata del servizio di scuolabus. trasferimento servizio all’unione dei comuni delle valli Argentina e Armea.

12. consorzio forestale Monte Bignone approvazione regolamento per il transito di motocicli per fini sportivo ricreativi su percorsi autorizzati nell’ambito del comprensorio di Monte Bignone

13. conferimento della cittadinanza onoraria al “Milite ignoto – Medaglia d’oro al valor militare”.