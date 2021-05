Contrari al coprifuoco provocano le forze dell’ordine, la solidarietà agli agenti del Nuovo sindacato carabinieri

Sanremo. Manifestano contro il coprifuoco, per le libertà e il lavoro. Lo fanno provocando gli agenti di polizia e carabinieri intervenuti, riprendendo il tutto con gli smartphone e condividendo la “performance” sui social. Ad intervenire sugli episodi di ieri avvenuti in Via Veneto è la segreteria provinciale di Imperia del Nuovo Sindacato Carabinieri.

«Esprimiamo ferma solidarietà e vicinanza agli appartenenti delle forze dell’ordine aggrediti verbalmente la sera del 22 maggio 2021 nel centro di Sanremo da parte di alcuni soggetti palesemente esagitati, i quali con toni e comportamenti ineducati e minacciosi hanno rivolto loro accuse infondate e pretestuose durante l’esecuzione dei prescritti controlli anti Covid-19», spiegano dal sindacato.

Le riprese video (peraltro effettuate e divulgate proprio dagli autori) in realtà ben qualificano il loro comportamento, evidenziando viceversa l’assoluta professionalità e serenità d’animo dimostrata dagli agenti presenti nel non raccogliere le ripetute provocazioni. Gli sproloqui di tali personaggi – continuano dal Nuovo Sindacato Carabinieri – evidenziano la mancata o distorta conoscenza delle norme giuridiche da loro stessi citate, così come la violazione delle più elementari regole di buonsenso a tutela della propria ed altrui salute (in primis, omettere d’indossare la mascherina e mantenere adeguate distanze interpersonali) vale già di per sé più di ogni altra considerazione o commento.

La pandemia globale ha causato gravi sofferenze umane ed enormi problemi economici a molteplici categorie professionali, ma siffatti comportamenti non aiutano · certo a superare le difficoltà e le inevitabili tensioni sociali del momento. L’auspicio di questa Segreteria è quindi rivolto ad una sempre maggior collaborazione tra istituzioni, categorie produttive, parti sociali e cittadini tutti, nella consapevolezza che solo insieme si potrà tornare alla tanto auspicata normalità», concludono dal sindacato.