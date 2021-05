Confini, nel nuovo libro del giornalista Mauro Suttora c’è anche Ventimiglia

Ventimiglia. C’è anche un po’ della città di confine nel nuovo libro del giornalista dell’HuffPost Mauro Suttora «Confini. Storia e segreti delle nostre frontiere». Eccone un estratto:

“C’è il sole quel 4 luglio 1964, quando viene inaugurata la nuova via Aurelia fra Ventimiglia e Mentone. I giornali dell’epoca raccontano che è una studentessa svedese, Eva Nordenskjöld, la prima a passare la frontiera fra Italia e Francia attraverso la nuova dogana di San Ludovico, a picco sul mare. Una giornata storica: dopo venti secoli viene allargata la vecchia, tortuosa e scomoda Aurelia. Che fu costruita dall’imperatore Ottaviano pochi anni avanti Cristo. (…)

In realtà il confine di Ventimiglia è arbitrario. Non ha ragioni geografiche. È ben diverso dal Monte Bianco o dal Brennero, che ci separano da Francia e Austria perché lì corre visibile il crinale delle Alpi. Il rio San Luigi, ruscelletto incassato in una gola delle Alpi Marittime che piombano sul mare, non ha alcuna rilevanza geografica. Eppure segna il confine Italia-Francia. Che è stato tracciato da Napoleone nel 1808, quando il suo impero copriva mezza Europa. Il confine di Ventimiglia prima di lui stava un chilometro più a ovest dell’attuale, e separava la repubblica di Genova dal principato di Monaco, che arrivava fino a Mentone. La rettifica amministrativa di un prefetto allarga verso levante il comune di Mentone, che così ingloba il villaggio di Garavano, togliendolo a Ventimiglia.

Attenzione: Ventimiglia non significa “venti miglia”. Non c’entra niente con le miglia romane, cari etimologi intuitivi. Deve il suo nome latino Albintimilium ai propri fondatori, i liguri intemeli, e al prefisso alb (“città” nella lingua ligure). Così come Albenga era la città degli ingauni: Albingaunum. E Ventimiglia non era la frontiera italiana. È stato il fiume Varo a dividere per duemila anni Italia e Francia. Poco a ovest di Nizza: lì iniziava la Gallia Narbonese, conquistata dai romani nel 120 a.C. E dal 1388 al 1860, per quasi mezzo millennio, il Varo fu il confine tra Francia e il Piemonte sabaudo.

Contea di Ventimiglia, culla di una dinastia europea. Fra Nizza e Genova nell’879 nasce la contea di Ventimiglia, che prospera grazie a pastorizia, ulivi, traffici dei porti e tasse sui prodotti (soprattutto il sale) in transito da Nizza a Liguria e Piemonte. La grande minaccia, oltre ai briganti, sono i saraceni che effettuano incursioni devastanti.

I conti di Ventimiglia rivaleggiano con Genova. I loro domini si estendono dal Varo, con le valli Tinea, Vesubia e Lantosca, fino alla val Roja (Briga, Tenda, Saorgio, Breglio) e oltralpe Limone, Vernante e Robilante, nell’attuale provincia di Cuneo. A est arrivano fino ad Albenga.

Nel 1146 Ventimiglia, dopo lunghe battaglie, deve sottomettersi a Genova, diventandone feudo. Cent’anni dopo cede le valli Tinea e Vesubia al conte di Provenza Carlo d’Angiò. Sulla costa conserva Roccabruna, Mentone, Bordighera, Ospedaletti e Sanremo. Nel 1219 Ventimiglia si ribella, ma viene nuovamente espugnata dai genovesi che ne distruggono il porto. I suoi conti si ritirano a Tenda. Tuttavia la loro dinastia sopravvive, e anzi grazie ad avveduti matrimoni si moltiplica in vari rami dalla Francia alla Sicilia”.