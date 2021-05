Pontedassio. Villa Viani festeggia i 100 anni di Mery Barnato.

«100 anni prima, in una Villa Viani dotata di acquedotto, ma non di allacci idrici in casa e men che meno di luce elettrica, nasceva Mery Barnato. A maìstra Mery. Una bella ricorrenza, un’altra centenaria nella storia del paese, celebrata domenica 16 maggio con una Messa in piazza. La situazione attuale non permette certo di più, ma è stato bello comunque, con gli abitanti, fra cui tanti parenti, che si sono idealmente stretti attorno alla centenaria.

Un po’ di pioggia, la festeggiata ad assistere alla funzione direttamente dall’ingresso di casa, che si affaccia sul Ciàn e tutti a debita distanza, ma rafforzati nella speranza. L’albero della vita, simbolo scelto per l’evento, regala un altro frutto, dunque, in valle Impero, terra di longevi. Mery, nome per l’anagrafe, di stile americano, poi al battesimo “Maria Vincenza”, ha visto molto nella vita ed è figura esemplare, dedita alla famiglia e alla scuola. Maestra, educatrice di giovani generazioni, moglie a sua volta di un maestro, Giovanni Viani, u maìstru, figura tanto ricordata come uno dei principali fautori della Pro Loco di Villa Viani e a lungo suo presidente, tra gli anni Settanta ed Ottanta del Novecento, quelli della crescita dei servizi locali. Madre a sua volta di Silvia, altra maestra, apprezzata e dedita al lavoro, nonché nonna di adorate nipoti, Eleonora e Beatrice e prozia e zia di tanti altri, anzi, di tante altre, per una parentela invero molto “al femminile”.

Doverosi gli omaggi del Comune di Pontedassio, nella persona del sindaco Ilvo Calzia e del consigliere Thomas Viani, nonché della Pro Loco di Villa Viani, con la presidente Viviana accompagnata da Fabrizio e Norma, componenti del direttivo, cui sono seguiti altri regali di compleanno, uno per uno, passando fra i simpatici addobbi messi in opera per l’occasione. Mery ha salutato e persino sollevato la targa della Pro Loco, con autentico spirito sportivo. Le tante storie che può raccontare sono oggi esempio per le giovani generazioni, perché il suo messaggio è sempre stato rivolto al futuro. Prendiamo esempio» – fa sapere la Pro Loco di Villa Viani.