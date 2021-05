Comitato Regionale, Franco Melis confermato alla guida di Fih Liguria

Genova. Le società liguri hanno riconfermato, con 18 voti sui 18 disponibili, Franco Melis come presidente del Comitato Regionale ligure della Federazione Italiana Hockey su prato ed eletto Massimo Pavani, presidente del Savona HC, Fiorenzo Rainone Romano del Genova HC, Simona Sabbatini del Rainbow Sampierdarena e Luca Zero, responsabile della sezione Hockey del CUS Genova, consiglieri del Comitato Ligure della FIH per il prossimo quadriennio olimpico 2021-2024.

Per Melis – così come per la Sabbatini – si tratta del secondo mandato, dopo i 27 anni di Roberto Fusco, a sua volta succeduto al primo Presidente regionale Giorgio Arnaldi, mentre gli altri sono alla loro prima esperienza da consiglieri.