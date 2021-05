Sanremo. Salta il derby con l’Imperia a causa del cluster all’interno della Sanremese. La gara era in programma domenica 16 al comunale di corso Mazzini.

Il Dipartimento Interregionale della Lnd, a seguito di richiesta inoltrata dalla Sanremese Calcio, preso atto della documentazione allegata proveniente da struttura sanitaria, tenuto conto altresì del protocollo predisposto dall’ASL competente per territorio e, comunque, dei provvedimenti e delle indicazioni delle Autorità sanitarie, comunica che per causa di forza maggiore la gara tra Sanremese e Imperia, in programma domenica 16 maggio allo stadio Comunale, valida per la quattordicesima di ritorno del campionato di serie D, è rinviata a data da destinarsi.