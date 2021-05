Charles Leclerc è pronto per il Gp di Monaco: «Non vedo l’ora di correre a casa»

Monaco. «Non vedo l’ora di correre a casa la prossima settimana e non vedo l’ora di vedervi tutti nella mia tribuna dedicata al Porto. È sempre un fine settimana speciale e avere fan lì lo rende ancora migliore 🇲🇨» – dice il monegasco Charles Leclerc sui social in vista del Gp di Monaco, quinta tappa del Mondiale 2021 di Formula 1, in programma domenica 23 maggio alle 15.

Il pilota della Ferrari, dopo aver affrontato il Gp di Spagna, tornerà in pista domenica prossima per affrontate un tracciato di 3,34 km sulle strade del Principato.

Leclerc non vede l’ora di correre in casa sul circuito di Montecarlo, il più lento e difficile del campionato, visto che il minimo errore potrebbe risultare fatale.

(Foto da Instagram di Charles Leclerc)