Challenger Parma, il sanremese Mager perde il derby azzurro contro Musetti

Sanremo. Gianluca Mager perde il derby azzurro contro Lorenzo Musetti al Challenger Parma.

Il tennista di Sanremo è sceso oggi in campo per il primo turno del torneo Atp 250 di Parma. Un duello molto sentito tra i due azzurri, che si è concluso in tre set a favore di Musetti. Il sanremese, anche se subito era riuscito a strappare il servizio a Musetti e a mantenere il vantaggio, alla fine ha ceduto per 6-4 1-6 2-6.

Finisce così ai sedicesimi di finale l’avventura di Mager in Emilia-Romagna.

(Foto da Instagram di Gianluca Mager)