Cervo partecipa alla prima edizione delle “Merende nell’oliveta”

Cervo. Il Comune dello splendido borgo rivierasco aderisce alla prima edizione delle “Merende nell’oliveta“. Sono organizzate dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio (di cui Cervo fa parte) e si svolgeranno dal 21 maggio al prossimo 27 giugno.

Nelle intenzioni degli ideatori dell’evento, la merenda dovrà essere una giornata all’aria aperta da vivere all’insegna del relax e del divertimento, da soli o in famiglia, in coppia o con gli amici che mette d’accordo tutti: adulti e bambini. Sono tante le attività a cui si può partecipare durante la Merenda nell’Oliveta: corsi di assaggio, laboratori didattici, incontri con olivicoltori, agronomi, frantoiani e storici, reading di poesie a tema olio, spettacoli di danza, musica dal vivo e rappresentazioni teatrali.

L’idea è quella di riscoprire il valore della convivialità e apprezzare l’olio extravergine di oliva prodotto nei territori olivicoli delle Città dell’Olio in abbinamento alle eccellenze gastronomiche locali. Cervo aderirà a questa iniziativa, per ora unica in provincia di Imperia, il prossimo 12 giugno.