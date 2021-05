Casinò di Sanremo pronto a riaprire, sabato la visita del sottosegretario Costa

Sanremo. Intervista con il sottosegretario alla Salute e allo Sport del governo Draghi Andrea Costa in collegamento streaming da Roma e, ospite in studio, Antonio Bissolotti, segretario politico di Noi con l’Italia. Costa che nel fine settimana effettuerà una visita istituzionale nel Ponente ha affrontato i temi delle vaccinazioni e delle riaperture, con un passaggio particolare sul Casinò di Sanremo.

«Il quadro che abbiamo di fronte oggi -dice Andrea Costa – migliora di giorno in giorno. I dati della pandemia ci dicono che i numeri sono in calo, mentre aumentano sensibilmente i vaccinati. Un risultato importante grazie al nuovo piano vaccinale che ci ha permesso d somministrare stabilmente 500mila dosi al giorno e nel mese di giugno ci sarà un ulteriore incremento. Sono convinto che abbiamo una struttura in grado di farci raggiungere le 700mila dosi giornaliere».

«Per quanto riguarda le aperture, fin da subito, abbiamo detto che eravamo di fronte a un piano graduale di ritorno alla normalità, fino ad arrivare all’ultimo decreto che ha permesso ai cittadini e alle categorie di uscire dall’incertezza. La politica ha avuto il coraggio di fare la sintesi. Sostanzialmente, per tutte le attività è prevista una data di ripresa. Vaccinazioni nelle scuole? Credo che l’ipotesi di vaccinare all’interno delle scuole sia realistica, sono convinto che dobbiamo porci il problema della ripresa dell’anno scolastico in sicurezza. C’è, poi, il tema della vaccinazione in vacanza che sta occupando il dibattito politico, è una opportunità che deve trovare una condivisione tra le regioni», precisa Costa.

Sulla riapertura del Casinò di Sanremo aggiunge: «Se i dati saranno confermati, il 7 giugno, la Liguria tornerà in zona bianca, quindi è chiaro che sono possibili tutta una serie di aperture pur mantenendo un senso di responsabilità. Dobbiamo dare orizzonti temporali chiari anche per stimolare la vaccinazione».

Antonio Bissolotti che nella sua veste di segretario politico del movimento di cui fa parte il sottosegretario Costa si sta occupando della tornata delle elezioni amministrative di ottobre in tutta la regione conclude: «Siamo contenti che nel fine settimana Andrea Costa verrà in provincia di Imperia. Sabato mattina vistando il Casinò potrà rendersi conto di persona dei grandi interventi che sono stati fatti dalla Casa da gioco per mettersi in linea con i protocolli sanitari. Ringraziamo Costa e il governo Draghi per questa anticipazione che non potrà che fare bene alla città di Sanremo e a tutto il territorio».