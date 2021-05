Casinò di Sanremo, Italia Viva: «Al fianco del sindaco Biancheri per la riapertura in sicurezza»

Sanremo. «» I coordinatori provinciali di Italia Viva Patrizia Acquista e Valerio Ferrari sostengono con determinazione il sindaco Alberto Biancheri nella sua richiesta di anticipare l’apertura del Casinò rispetto alla data di 1 luglio 2021.

«È importante sottolineare -dicono Acquista e Ferrari – la natura polivalente dello storico Casinò di Sanremo che con il suo Teatro del Casinò, tra i più eleganti e blasonati dell’arco ligure. E’ di fatto il polo culturale della sua città che vanta tra i suoi direttori artistici il grande scrittore Luigi Pirandello nei lontani anni Trenta. Quindi una storia e tradizione culturale, educativa e di intrattenimento con i suoi eccellenti eventi teatrali e musicali e di spettacolo nazionale ed internazionale. Casa della famosa in tutto il mondo Orchestra Sinfonica di Sanremo e padre del Festival di Sanremo alla sua prima edizione del 1951.

Senza tralasciare la natura storica di un Casinò che con le sue eleganti sale da gioco sono spazi riservati al cosiddetto gioco d’azzardo, un gioco che qui troviamo maggiormente regolarizzato e non pericoloso , rispetto al gioco on line sul quale i numeri stanno spaventosamente crescendo».

«Inoltre, fondamentale per tutti gli adulti ma sopratutto per una maggiore tutela per le nuove generazioni, proporre il gioco d’azzardo (che ha origini antichissime), in una cornice dedicata e più protettiva.

Un ambiente che coniughi un passatempo legale ma allo stesso tempo in quegli stessi luoghi possono trovare quella cultura educativa per eventi a tema che possano far riflettere che un divertimento può facilmente tradursi in dipendenza e sofferenza. Il gioco legale è da sostenere per contrastare dipendenze patologiche non evidenti se messe in atto all’interno di abitazioni e spazi non pubblici».

«Auspichiamo pertanto una riapertura a breve e in tutta sicurezza del nostro Casinò, perché la città cosi come il resto d’Italia è pronta a far ripartire il suo tessuto commerciale e turistico valorizzando le sue eccellenze presenti sul territorio e il Casinò (uno dei quattro italiani) ne é un splendido esempio datato 1905», concludono i coordinatori provinciali di Italia Viva Patrizia Acquista e Valerio Ferrari.