Casa Serena, anziana colpita da un’operatrice. Il caso finisce in Procura

Sanremo. Una botta in testa ad un’anziana ospite della Rsa Casa Serena. Un episodio singolo e, a quanto sembra, di lieve entità, dovuto con ogni probabilità ad uno scatto di rabbia, forse legato ad un momento di stanchezza. Ma un episodio, in ogni caso, da approfondire. E’ quanto accaduto dopo la cena del 1 maggio scorso, quando un’operatrice socio sanitaria, dipendente di una delle cooperative che prestano servizio nella casa di riposo municipale, sarebbe stata immortalata dalle telecamere di videosorveglianza nel dare un colpo in testa a una anziana sulla sedia a rotelle.

A scattare, inizialmente, è stata un’inchiesta interna con il direttore della struttura, Dario Belmonte, che avvertito la sera stessa da una fonte rimasta anonima, si è precipitato sul posto per comprendere personalmente l’entità di quanto appena avvenuto. Per farlo, il direttore – da poco alla guida della Rsa comunale -, stando a quanto appreso da alcune fonti, ha avvertito la polizia prima di visionare le telecamere di videosorveglianza puntate per ragioni di sicurezza sui luoghi comuni della residenza protetta.

Immagini che, a quanto si apprende, avrebbero immortalato il momento del colpo alla testa, sferrato al termine di un presunto dissidio, sorto per futili motivi, tra l’autrice del gesto e l’anziana colpita. Dopo gli accertamenti interni, il caso è finito la sera stessa in commissariato, da dove è partita una successiva comunicazione alla Procura di Imperia che sta effettuando i dovuti accertamenti.

Al momento non risultano provvedimenti disciplinari presi dalla cooperativa nei confronti della Oss, anche se da qualche giorno la donna non si reca più al lavoro: forse allontanata, temporaneamente, dalla struttura in attesa dell’evolversi della situazione. La notizia che qualcosa all’interno della Rsa sia accaduto è confermata anche dai sindacati che sono intervenuti per tutelare l’operatrice, verificando che l’accesso alle telecamere di sorveglianza interne a Casa Serena sia avvenuto nel rispetto dei protocolli che tutelano la privacy di ospiti e lavoratori. I famigliari dell’anziana colpita si sono rivolti alle forze dell’ordine con l’intenzione di sporgere denuncia nei confronti dell’operatrice.