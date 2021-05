Caos vaccini a Camporosso, decine di persone rimandate a casa

Camporosso. Sono circa trenta le persone che si erano presentate al Palabigauda di Camporosso per la somministrazione del vaccino anti Covid-19, ma che si sono viste rimandare a casa nonostante avessero prenotato. E’ accaduto nel tardo pomeriggio nel centro polivalente scelto dall’Asl1 imperiese per le vaccinazioni.

Decine le persone che hanno manifestato malumore. Sembra che alla base di tutto ci sia la mancanza di dosi a sufficienza.

L’asl fa sapere che si è trattato di un problema di over-booking, generato dall’agenda gestita da Liguria Digitale. L’azienda sanitaria locale aveva dosi di vaccino per circa 340 persone, ma in agenda erano stati inseriti nominativi in più: chi non ha ricevuto oggi il vaccino potrà presentarsi domani, sempre al Palabigauda.