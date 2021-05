Camporosso, in pronto soccorso per una colica renale, muore per arresto cardiaco: il dramma di Alessandro

Camporosso. E’ morto per un arresto cardiaco Alessandro Gibelli, 38 anni. Il giovane, diversamente abile, era stato portato ieri sera in ospedale a Imperia dal padre per una colica renale ed è spirato, mentre ancora si trovava in ospedale, per un attacco di cuore.

Sulla salma del 38enne, che soffriva di coliche forse a causa dello schiacciamento dei reni sulla carrozzina, sarà eseguita l’autopsia.

Sottoposto a una tac e alla terapia per la colica, Alessandro è entrato nel cosiddetto “arresto cardiaco refrattario”: nonostante i ripetuti tentativi di rianimarlo, durati per circa un’ora, per il giovane non c’è stato purtroppo nulla da fare.

A proporre ai familiari di effettuare l’autopsia per far luce sulle cause del decesso è stata la stessa Asl1 Imperiese.